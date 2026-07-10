Após a pausa em função da Copa do Mundo, o Em Família com Eliana retorna às tardes de domingo da TV Globo neste dia 12, após Temperatura Máxima. Na edição, Eliana recebe a cantora gospel Sarah Beatriz, que participa acompanhada de sua mãe, Mônica, e a família Moreira, do Marabá (PA), vencedora da competição musical da atração. A apresentadora ainda visita a casa de Susana Vieira.Sarah Beatriz e a mãe, Mônica, emocionam com suas histórias de vida. Ambas trazem lembranças dos desafios enfrentados na infância de Sarah, que menciona ainda o início da carreira e o casamento com o jogador de futebol Calebe. Ao longo do programa, ela apresenta os sucessos Todavia me Alegrarei e A Bênção.A edição também revisita a história da Família Moreira. Eliana recebe, no palco, Mara, Luiz Carlos e o jovem Luiz Gabriel, que abordam as transformações vividas após o programa, como o reconhecimento em Marabá (PA), o início da gravação de um álbum, além de novos projetos da família. Luiz Gabriel ainda faz uma apresentação especial da música Dia Especial. “Tivemos famílias de diferentes regiões do Brasil dividindo suas culturas, trajetórias, memórias e talentos. Foi emocionante acompanhar a realização do sonho de muitas delas de se apresentarem em um programa de TV e, ao mesmo tempo, ver o público se reconhecer nessas histórias”, comemora Eliana.Além da competição para eleger a família mais musical do Brasil, que mostrou a diversidade da cultura brasileira e revelou histórias emocionantes e talentos vindos de Norte a Sul, o Em Família apostou em encontros entre artistas e seus familiares, e Eliana ainda visitou nomes importantes da música e do entretenimento brasileiro, levando o público para dentro das casas desses ídolos. Esses encontros e visitas seguirão presentes na atração, por isso, neste retorno, Eliana conhece a casa de Susana Vieira, no Rio de Janeiro, que mostra sua rotina e traz memórias e detalhes de sua trajetória como atriz. Durante o encontro, Susana ainda é surpreendida pela chegada de Tony Ramos, que se junta às duas para uma conversa repleta de recordações.Outro destaque da edição é a presença da dupla Os Mentalistas, formada por Beto Parro e Rafa Moritz. Eles terão participação fixa no quadro Invertidamente, previsto para estrear dia 26 de julho. No desafio, a dupla conduzirá experimentos de ilusionismo e apresentará curiosidades sobre o funcionamento da mente humana, envolvendo convidados, plateia e a própria Eliana. Nesta edição, eles fazem uma demonstração do que o público pode esperar da novidade.Embora a volta do Em Família com Eliana prometa conteúdos novos, também mantém as características que consolidaram a atração como um espaço de encontro e emoção, e segue como palco para grandes nomes da música e do entretenimento. “Um programa de auditório tem a flexibilidade da alternância de conteúdo, e a possibilidade de sempre ter algo novo. Essas mudanças já estavam previstas. Mas sempre tendo a família como tema. E toda vez pensamos nesses formatos para uma família, anônima ou famosa, a gente acaba se emocionando. Traremos conteúdos que são familiares, mas, desta vez, mais dentro do humor e diversão para compor o conteúdo com apresentações musicais de famosos”, explica Geninho, diretor do programa.