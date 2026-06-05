O Em Família com Eliana exibe, ao vivo, neste domingo, dia 7, a final de sua competição musical. A escolha entre as famílias Moreira, de Marabá (PA), e Uchôa, de Fortaleza (CE), será feita pelo público, que já pode votar no Gshow. No palco, Eliana recebe como convidados os atores Paulo Vieira, Dira Paes, Aílton Graça e Otávio Muller, além de Xanddy Harmonia, que assume os musicais e participa acompanhado da filha, Camilly Victória.Ao longo das últimas semanas, a competição se destacou por revelar histórias emocionantes e valorizar a diversidade cultural brasileira. Vindas de diferentes regiões do país, as famílias participantes levaram ao palco ritmos, tradições e referências culturais que passaram pelo forró nordestino, pelas influências missioneiras do Sul, pela musicalidade amazônica e pela força da música popular regional. Agora, as representantes do Pará e do Ceará disputam o título de família mais musical do Brasil e um carro zero quilômetro.Ainda neste domingo, será exibida a vista de Eliana a Xuxa e Junno Andrade na casa do casal, em Angra dos Reis (RJ), para uma conversa sobre rotina, família e carreira. A gravação também dá origem ao spin-off Em Família com Eliana: Pode Entrar, exibido no GNT na terça-feira, dia 9, às 22h45, e disponível para assinantes Premium do Globoplay.Após esta edição, o programa terá uma breve pausa durante a Copa do Mundo e retorna no dia 12 de julho com novidades que serão anunciadas em breve. Os encontros entre artistas e seus familiares seguirão presentes, assim como as visitas de Eliana a grandes nomes da música e do entretenimento.O Em Família com Eliana é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva, com roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Monica Almeida.