“Ela tem uma pegada que eu gosto de chamar de ‘grunge progressivo’, porque começa mais arrastada e depois cresce até chegar no ápice”, define o cantor, compositor e guitarrista goiano Brunno Veiga sobre a música A Outra Face, que acaba de ser lançada nas plataformas digitais. O single, que também ganhou videoclipe, inaugura a sequência de lançamentos de seu primeiro álbum solo, previsto para chegar ao público no dia 29 de maio.\nConhecido por integrar a banda Overfuzz, um dos grupos mais longevos do rock autoral em atividade em Goiás, Brunno soma mais de 15 anos de trajetória na música independente. Agora, o artista direciona sua produção para um projeto mais pessoal, no qual assume de forma direta a condução criativa das composições. O projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.