Fevereiro chegou e, com ele, a agitação esperada por muita gente o ano inteiro. O pré-carnaval de Goiânia é o destaque da programação da semana, com atrações para todos os públicos e blocos que prometem tomar conta das ruas. Nomes como Léo Santana, Emanuelle Araújo e Nattan estão confirmados e devem embalar a cidade no clima da festa que já virou tradição por aqui.\nPara quem prefere o palco ao trio elétrico, o encontro é com a elogiada atuação de Mel Lisboa em Rita Lee — Uma Autobiografia Musical, em cartaz no Teatro Madre Esperança Garrido. A semana reserva ainda noite de humor com o comediante Índio Behn, que traz de volta sua impagável Dra. Rosângela, e show do power trio Os Garotin, fenômeno da nova música brasileira. Confira a programação e divirta-se.\nQUINTA-FEIRA (5)\nRita Lee\nO Teatro Madre Esperança Garrido recebe, nos dias 5, às 20h, e 6, às 17h e 20h, o musical Rita Lee — Uma Autobiografia Musical, estrelado por Mel Lisboa. A peça revisita a vida e a obra da rainha do rock brasileiro a partir da autobiografia lançada em 2016. Com direção de Débora Dubois e Márcio Macena, o espetáculo combina teatro e show musical para recontar momentos marcantes da trajetória de Rita, reunindo em cena personagens icônicos da MPB; todas as sessões terão tradução em Libras e audiodescrição. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão à venda no site olhaoingresso.com.br.