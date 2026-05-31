Entre festivais de música instrumental, arraial e encontros que misturam rock, funk, forró e cultura universitária, a primeira semana de junho, com feriadão incluído, transforma Goiás em um circuito de shows. O III Festival Goiânia Blues abre a programação com apresentações gratuitas dedicadas à música instrumental, enquanto o Arraiá do Bem reúne João Gomes, Mari Fernandez e Falamansa no Serra Dourada.\nEm Pirenópolis, o PiriBier combina cerveja artesanal com atrações como CPM 22, Nando Reis e Capital Inicial. A agenda ainda passa pelo universo vintage do Baile da Saudade, pelo encontro de atléticas de O Maior Inter, pelo Festival Agun de Dança Negra e pelo tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson. Confira a programação e divirta-se:\nTerça-feira (2)\nGoiânia Blues Festival\nAdriana Losi, PatoCan Sexteto, André Mols e Grupo Som Corrente se apresentam nos dias 2 e 3, durante a programação do III Festival Goiânia Blues, realizado no Teatro Sesc Centro, sempre às 20h. Apesar do nome, o festival reúne diferentes vertentes da música instrumental, entre samba, choro, rock, jazz e blues. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla 24 horas antes de cada apresentação. Informações: @lumegoias.