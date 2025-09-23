Uma mistura entre MPB, rock, pop e música instrumental toma conta da Praça Universitária a partir desta quarta-feira (24), às 19 horas, dentro da 5ª edição da Mostra de Música de Goiânia. A ideia é priorizar artistas locais das mais variadas vertentes com shows gratuitos e publicação posterior no Youtube de vídeos musicais. O projeto segue com programação até a sexta-feira (26).\nA banda Goyaz Jazz promove um show especial para a abertura da mostra. Idealizado pelo baterista e compositor Moka Nascimento, um dos precursores e mantenedores da cena jazz do Brasil Central há três décadas, o grupo mescla soul, rock progressivo e música brasileira e afro cubana. Quem encerra a primeira noite é a banda Projeto Supernova, que comemora 10 anos em apresentação especial.\nJá na quinta-feira (25), o Trio Cerrado traz para o palco a sonoridade sofisticada do jazz em diálogo com ritmos brasileiros e influências contemporâneas. Logo após, Henrique de Oliveira apresenta roupagens de canções conhecidas como De Dois, de Carlos Brandão e Gustavo Veiga, e Valsinha, de Chico Buarque e Vinícius de Moraes.