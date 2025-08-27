-Vídeo (1.3305203)\nJá imaginou pegar um voo e descobrir que está viajando com o Zezé Di Camargo? Pois foi exatamente essa experiência que alguns passageiros vivenciaram com o cantor, com direito a música ao vivo, de fã para ídolo.\nEm um vídeo compartilhado pelo sertanejo nas redes sociais nesta quarta-feira (27), ele aparece sentado em sua poltrona enquanto o avião é tomado pela canção ‘É o Amor’, um de seus maiores sucessos (assista acima).\nA música sempre encontra seu lugar… até no alto do céu”, escreveu o sertanejo na legenda da publicação.\nZezé Di Camargo recebe visita dos filhos de Leandro e Leonardo em camarim de show; vídeo\nZezé Di Camargo relembra locais de quando morou em Goianésia: 'Morei aqui bem criança'; vídeo\nParceria inédita entre Cristiano Araújo e Zezé Di Camargo, canção promete emocionar fãs após 10 anos da morte do cantor