Emma Stone está concorrendo ao Oscar em duas categorias, totalizando sete indicações ao longo de sua carreira.
Ela foi indicada pelo filme "Bugonia". Emma concorre ao prêmio de melhor atriz e, por ser produtora, também pode receber o prêmio de melhor filme.
Aos 37 anos, Emma Stone se tornou a mulher mais jovem a acumular sete indicações. Desde 1988, o recorde era de Meryl Streep, que conquistou o feito aos 38 anos.
Ela também é a segunda pessoa mais jovem a acumular sete indicações. Esse posto é de Walt Disney, que atingiu essa marca em 1936, aos 34 anos.
Stone é a primeira mulher a ser indicada com créditos de atriz e produtora duas vezes. Além de "Bugonia", ela atuou e produziu "Pobres Criaturas", que em 2024 também foi indicado a melhor atriz principal e melhor filme. Apenas uma outra mulher foi indicada nas duas categorias: Frances McDormand, que produziu e atuou em "Nomadland" (2021).