De negócios familiares à descoberta da cultura e do turismo local, o Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste sábado (7) apresenta histórias que foram transformadas com inovação, empreendedorismo e impacto social. Do Rio Grande do Sul à Bahia, o público vai conhecer empreendimentos que unem tradição, criatividade e estratégia. É o caso de Miriam Santiago Krindges, filha de trabalhadores rurais, que encontrou no turismo de experiência uma oportunidade para abrir seu negócio com autonomia. A empreendedora criou o Samba da Uva, experiência que une colheita, música, gastronomia e valorização da cultura afro-brasileira. Em 2025, o faturamento cresceu 245%. O programa também vai até Salvador (BA) para contar a história de Charles Batalha, que combinou gastronomia, música e identidade da periferia baiana para criar um espaço que valoriza a cultura do morro na decoração, no ambiente e no cardápio, atraindo um público diverso, inclusive de estrangeiros. O bar fatura hoje cerca de R$ 340 mil por mês e gera 38 empregos diretos. O quadro Negócio de Estimação apresenta as tendências que impulsionam o mercado pet, setor que deve crescer quase 10% em 2026 no Brasil. O movimento é guiado pelo foco em saúde e longevidade dos animais, alimentação natural e personalizada, serviços veterinários ampliados, estética especializada e práticas sustentáveis. Na maior festa popular do Brasil, a folia também vira negócio. Em Pernambuco, identidade e tecnologia marcam duas histórias. Uma empresa de tecnologia do Recife desenvolveu o aplicativo oficial da Carvalheira na Ladeira, reunindo programação, informações em tempo real, chat e dados estratégicos que melhoram a experiência de mais de 15 mil pessoas por dia. A plataforma impulsiona interações e cria novas oportunidades para o negócio. Em paralelo, criada por Osvaldo Bruno, uma marca de camisas transforma identidade cultural em moda com peças inspiradas por Recife e pelo manguebeat. As duas trajetórias mostram como o carnaval, que deve movimentar cerca de R$ 12 bilhões no País, segue impulsionando empreendedores e fortalecendo marcas. O Pequenas Empresas e Grandes Negócios vai ao ar neste sábado (7) e tem direção geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.