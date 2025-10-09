A empresa de cosméticos WePink, da influenciadora Virginia Fonseca, foi alvo de ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e do Procon Goiás por práticas apontadas como abusivas contra os consumidores. De acordo com o Procon, a empresa recebeu cerca de 340 reclamações, entre 2024 e 2025, por atraso e falta de entrega dos pedidos.\nPor meio de nota, a defesa da marca destacou a empresa não sofre mais com atrasos frequentes, e que a decisão registra a ausência de defesa (leia na íntegra ao fim do texto). A defesa pontuou ainda que já está em contato com o Procon para esclarecimento dos fatos.\nSobre a ação civil pública, a defesa da WePink informou que ainda não foi notificada, ressaltando que, “dessa forma, não há como nos manifestarmos”.\nAinda conforme a ação, ajuizada pelo MP-GO na quarta-feira (8), a empresa acumula mais de 90 mil reclamações registradas no site Reclame Aqui somente em 2024.