-Vídeo (1.3390447)\nA empresária Lillyan Cristina de Itaberaí, no Noroeste goiano, viralizou na web após compartilhar na rede social da loja de roupas um vídeo que apresenta uma calça jeans de uma multimarca famosa que aparenta estar ‘suja’. Os comentários dos internautas chamaram a atenção ao compararem a peça com roupas de mecânicos, trabalhadores rurais e borracheiros.\nO vídeo já soma 1,5 milhão de visualizações e quase 20 mil comentários. Nele a empresária apresenta a peça como ‘moderna e despojada’, e diz que a calça acabou de chegar na loja e está super em alta no mundo da moda (veja o vídeo acima).\nO humorista Wagner Victor, mais conhecido como ‘Waguinho’, publicou nas redes o vídeo da empresária e fez comentários engraçados sobre a ‘calça suja’.\nLançamento? Meu borracheiro já usa uma dessa aí faz tempo. Os meninos lá do sítio, do curral, já usam uma dessa daí desde quando eu era criança”, disse o humorista.