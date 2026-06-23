Plínio Martins Filho e Paulo Franchetti foram responsáveis por verdadeiras revoluções nas editoras universitárias de duas das principais instituições de ensino superior do País. O primeiro levou a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) a ter um acervo próprio e vigoroso, deixando o modelo até então predominante de co-edições. O segundo fez com que a Editora da Universidade de Campinas (Editora Unicamp) revitalizasse seu catálogo, dando ao selo um salto de qualidade e obtivesse maior inserção no mercado. As experiências desses dois projetos vencedores serão compartilhadas nesta quarta (24) e quinta-feiras em Goiânia, durante Encontro com Autores e Editores, colóquio promovido pela Universidade Federal de Goiás, que terá Plínio e Paulo como convidados especiais.\n“Queremos mostrar e debater o papel fundamental do editor, sobretudo quando está em um selo universitário”, afirma a professora Solange Fiúza, coordenadora do evento. Professora da pós-graduação em Letras da UFG e coordenadora-adjunta da área de Literatura e Linguística da Capes – que rege as regras de todas as pós-graduações do País –, ela relata que o evento, inicialmente pensado para um âmbito local, ganhou outra dimensão. “O professor Wilson Flores, diretor da Editora da UFG, deu a ideia de convidar editores de instituições de todo o Centro-Oeste e eles aceitaram. Então teremos conosco o pessoal de outras universidades da região, como a UnB e as federais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.” A pauta do colóquio busca ser variada, atendendo vários pontos ligados ao tema.