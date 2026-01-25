Entre encontros musicais que valorizam trajetórias femininas, reflexões sobre espiritualidade e bem-estar, noites dedicadas ao rock e festas que já antecipam o clima do carnaval, a agenda cultural da semana em Goiânia reúne opções variadas para diferentes públicos. O grande destaque é o show Entre Elas, que coloca no mesmo palco Nila Branco, Cláudia Vieira e Maria Eugênia, três cantoras goianas de percursos consolidados, em um encontro que celebra a maturidade artística e o afeto na música.\nA programação também passa pela palestra da Monja Coen, pelo rock ao vivo no Bolshoi Pub, pelo esquenta carnavalesco do Blokinho Alhê, pela mobilização cristã do The Send Brasil, no Estádio Serra Dourada, e por uma viagem nostálgica aos anos 1990 e 2000 com a festa Geração 2K. Confira a programação e divirta-se.