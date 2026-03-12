Formada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), a engenheira civil Carla Janaina Ferreira entrou no ranking das 50 mulheres mais influentes na área da tecnologia na Noruega. Natural do Pará, mas criada em Anápolis desde os três anos de idade, ela deixou a cidade goiana para liderar estudos em Inteligência Artificial (IA) no país europeu.\nAtualmente, Carla chefia uma equipe na Det Norske Veritas (DNV), onde trabalha para garantir a segurança e a confiabilidade de sistemas de IA usados em infraestruturas essenciais.\nMais do que desenvolver inteligência artificial, nosso foco é responder a uma pergunta fundamental: como garantir que esses sistemas se comportem de forma segura e confiável quando são utilizados no mundo real", afirmou.\nEm entrevista à repórter Flávia Juliate do POPULAR, a engenheira explicou que sua equipe desenvolve métodos para testar a segurança de sistemas de IA aplicados em setores como energia e transporte.