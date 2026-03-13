Hoje, Carla Janaina Ferreira comanda uma equipe na Det Norske Veritas (DNV), na Noruega (Reprodução/Linkedin Carla Janaina Ferreira; NORA)\nCarla Janaina Ferreira, engenheira civil formada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), é um exemplo de determinação e persistência. Reconhecida recentemente como uma das 50 mulheres mais influentes em tecnologia na Noruega em tecnologia, Carla precisou conciliar maternidade e estudos avançados no exterior, um desafio que muitos consideraram impossível.\nDurante o pós-doutorado na Inglaterra, Carla precisou equilibrar os estudos com a rotina de mãe solo, cuidando do filho mais velho, que tinha apenas dois anos.\nConciliar os estudos com a maternidade foi um grande desafio, principalmente porque no início eu estava sozinha no país, sem rede de apoio familiar”, contou em entrevista à repórter Mariana Letícia.