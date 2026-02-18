Às 11h desta quarta-feira de cinzas (18), os moradores da casa do BBB 26 serão surpreendidos com uma máquina instalada no jardim.\nUsando suas estalecas, eles poderão fazer compras variadas na máquina. A produção do reality não explicou o que são essas compras.\nUm dos itens à venda, porém, pode alterar radicalmente o jogo. O participante que conseguir comprar o "Poder", investindo a maior quantidade de estalecas, poderá vetar uma pessoa da prova Bate e Volta no domingo (22).\nWeb se diverte com flertes entre Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach\nSol Vega é expulsa do BBB 26 após acusação de agressão contra Ana Paula\nEdilson Capetinha é expulso do BBB 26 por agressão\nConfira a quantidade de estalecas que cada participante tem no momento\nAlberto Cowboy: 2060\nAna Paula Renault: 60\nBabu Santana: 110\nBreno Corã: 700