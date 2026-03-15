Cólicas intensas, fluxo menstrual irregular e uma dor pélvica que voltava mês após mês eram parte da rotina da farmacêutica Mara Cristina Reis Rochael, hoje com 55 anos. Durante muito tempo, ela acreditou que aqueles sintomas fossem variações normais do ciclo menstrual. “Naquela época, nos anos 1980 e 1990, imaginava que era comum cada mulher ter um fluxo diferente”, lembra. Foi apenas em um exame ginecológico de rotina, por meio da ultrassonografia, que veio a explicação para anos de desconforto: o diagnóstico de endometriose, doença crônica que compromete a qualidade de vida e que, muitas vezes, leva tempo para ser identificada.\nO Março Amarelo é justamente a campanha dedicada à conscientização sobre a endometriose, doença que atinge cerca de 7 milhões de brasileiras e, além das dores intensas, pode provocar infertilidade. A mobilização busca ampliar a informação sobre a doença e reforçar um alerta ainda necessário: dores incapacitantes não devem ser consideradas normais. Ao estimular o reconhecimento dos sintomas e a busca por atendimento médico, a campanha também chama atenção para a identificação da doença.