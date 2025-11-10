O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, em cartaz nos cinemas e cotado para o Oscar 2026, reviveu uma lenda urbana dos anos 1970. Era a história de uma “perna cabeluda” que andava pela região de Recife aterrorizando a população. Foi um fenômeno de cultura popular que virou crônica policial, literatura de cordel e marchinha de carnaval.\nEm dezembro de 1975, o Diário de Pernambuco noticiou: “Perna fantasma surge em moradia de Tiúma”. Segundo a reportagem, estava causando reboliço a notícia de que uma residência estaria recebendo “imagens espíritas”. Um garoto, Wanderley, disse que havia visto “uma perna passeando nas paredes”. Não demorou para que o pai, também, passasse a ver a tal perna.\nA edição de 11 de dezembro de 1975 do Diário de Pernambuco trazia, no caderno de política, a chamada “Perna fantasma já é problema policial”. Assombrados pelo membro peludo, moradores de São Lourenço da Mata (PE), na região metropolitana de Recife, pensavam em pedir socorro para as autoridades, contava o jornal.