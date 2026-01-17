-ze_felipe_castela.mp4 (1.3362779)\nO que começou como um comentário em uma publicação em uma rede social de Ana Castela do influenciador coreano Sunghoon Jang, conhecido como Hooni acabou envolvendo o cantor Zé Felipe. O coreano é conhecido por reagir a conteúdos brasileiros, inclusive da influenciadora Virginia Fonseca e da cantora Anitta. Hooni, desta vez, comentou em uma publicação elogiando a cantora e acabou deixando Zé Felipe com ciúmes.\nApós a cantora sertaneja publicar um vídeo de biquíni com a legenda: “Era sol que me faltava”. Nos comentários, Hooni escreveu:“Isso! Que linda solteira, Ana”, acompanhado de um emoji de olhos e um coração com os dedos. O que foi o suficiente para Zé Felipe, ex-da cantora, publicar um vídeo em seu perfil irritado.\nAna Castela revela diagnóstico após adiamento de show por saúde