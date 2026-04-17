Há cerca de 40 dias, o psicólogo e professor André Luiz Pacheco, de 30 anos, viu nascer Caetano, seu filho com a também psicóloga Gabriela Teles. A chegada do bebê trouxe não só alegria, como também responsabilidade nos primeiros cuidados. Coincidentemente, poucas semanas depois, entrou em vigor a ampliação da licença-paternidade no País, uma mudança que reacende o debate sobre o papel dos pais nesse período tão delicado e fundamental para a família e os cuidados na primeira infância.\nA lei foi sancionada no dia 31 de março e amplia de cinco para 20 dias a licença-paternidade, com implementação de forma gradual a partir do ano que vem, com aumento progressivo até 2029. André ainda não pôde usufruir do direito, mas celebra a conquista. “Fico muito feliz e satisfeito com a ampliação, mesmo que eu não tenha podido me beneficiar com ela. O bem comum deve ser celebrado para além do individual, sobretudo quando se trata do futuro das famílias brasileiras”, diz.