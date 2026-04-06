Com programação gratuita e acesso mediante retirada de ingressos no local, a 17ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões será realizada a partir desta quarta-feira (8), no CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), e segue com programação aberta até o dia 22 de abril. Para assistir aos filmes, o público deve procurar a bilheteria com uma hora de antecedência em relação ao início de cada sessão. No local, serão distribuídas senhas que garantem a retirada dos ingressos. A organização informa que cada pessoa poderá retirar apenas o próprio bilhete.A mostra contará com duas salas de cinema no CineX, cada uma com 84 lugares - sendo dois destinados a cadeirantes. Como o número de assentos é limitado e a entrada é gratuita, a organização recomenda que o público chegue com antecedência para garantir lugar nas sessões desejadas. A retirada das senhas será feita diretamente na bilheteria do espaço e servirá para organizar o fluxo de pessoas interessadas nas exibições, já que a expectativa é de grande procura ao longo dos dias do evento.Diretor do CineX e cofundador da mostra, Gerson Santos destaca que tornar a programação gratuita nesta edição representa um avanço importante no objetivo de ampliar o acesso ao cinema autoral. “A gente sempre pensou em fazer uma mostra para abranger muito mais pessoas. Então acreditamos que esse ano isso vai ser possível devido a esse facilitador”, afirma. Para ele, a gratuidade cria uma oportunidade para que novos públicos conheçam o evento, que ao longo dos anos se consolidou como um dos principais encontros dedicados ao cinema fora do circuito comercial.A iniciativa também deve aproximar do festival pessoas que antes tinham dificuldade de frequentar salas de cinema ou participar das atividades da programação. Gerson ressalta que a intenção é ampliar o alcance da mostra para além das sessões de filmes. “Sendo gratuito, as pessoas que tinham uma certa dificuldade de frequentar as salas vão poder agora assistir não somente aos filmes como às palestras também”, comenta o diretor, destacando que a programação inclui debates e outras atividades que estimulam a reflexão sobre o audiovisual.Mesmo com o acesso gratuito ao público, o profissional lembra que a realização do evento continua exigindo investimento e um trabalho cuidadoso de curadoria para manter o padrão de qualidade da programação. “A mostra é muito cara, sempre foi muito cara. Então como a gente prima por qualidade, todo ano, se você acompanhar a mostra, vai ver que ela sempre dá um passo adiante”, afirma o gestor, ressaltando que a proposta do evento sempre foi trazer produções relevantes do circuito internacional e nacional, além de produções de Goiás.Ao longo das duas semanas de programação, a expectativa é que o evento também contribua para movimentar o Centro Cultural Oscar Niemeyer, reunindo cinéfilos, estudantes e interessados em cinema autoral em torno das sessões e debates. O espaço também recebe a exposição Nem Todo Viajante Anda Estradas, do circuito da 36ª Bienal de São Paulo, dentro das instalações do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, até o dia 19 de abril.A organização também aposta na diversidade de públicos nesta edição. “Estou torcendo para que seja um sucesso este ano também. A gente quer atender mais públicos, até porque sendo gratuito facilita muito”, afirma Gerson Santos. O gestor acrescenta que a programação pretende envolver inclusive escolas em algumas atividades voltadas ao público infantil. “Vamos ver se a gente consegue fazer ainda melhor do que o ano passado”, conclui.SERVIÇOEvento: 17ª Mostra O Amor, a Morte e as PaixõesData: 8 a 22 de abrilLocal: CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, km 0, saída para Bela VistaEntrada gratuita: ingressos retirados com antecedência na bilheteria do cinema