O ator Lúcio Mauro Filho, 52, contou ter enfrentado um câncer no intestino em 2020. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast Alt Tabet, com Antônio Tabet. Segundo o artista, o diagnóstico ocorreu durante check-up após seu tratamento contra a Covid. Ele afirma estar curado.\nTambém chamada de câncer colorretal, a doença é a mesma enfrentada pela cantora Preta Gil, que morreu no ano passado aos 50 anos. É o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, atrás apenas do câncer de próstata, em homens, e do câncer de mama, em mulheres, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer).\nA estimativa é de 53.810 novos casos de câncer de intestino por ano no triênio 2026-2028, alta de 18% em relação ao triênio anterior.\nA maioria dos casos ocorre após a quinta década de vida, mais frequentemente a partir dos 60 anos. Nos Estados Unidos, porém, relatório da American Cancer Society (ACS) aponta aumento rápido das taxas da doença entre pessoas na faixa dos 20, 30 e 40 anos, enquanto a incidência cai entre os maiores de 65.