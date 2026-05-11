Corpos dissidentes, memórias apagadas, pistas de dança, videoclipes, desenhos, performances e arquivos históricos se encontram no Centro Cultural UFG na exposição Essa Grande Liberdade: Identidades LGBTQIAPN+ em Goiás. Reunindo mais de 60 artistas e cerca de 120 obras, a mostra será aberta nesta terça-feira (12), propondo um mergulho nas múltiplas formas de existência, criação e resistência da comunidade no Estado.\nSob curadoria de Paulo Duarte-Feitoza, a exposição costura diferentes gerações e linguagens para construir uma leitura de Goiás atravessada por desejo, política, arte e memória. Em vez de seguir uma narrativa cronológica, a mostra aproxima produções históricas e contemporâneas em torno de tensões e experiências compartilhadas.\nObras de artistas como Fernando Costa Filho, Marcelo Solá e Mauricinho Hippie dialogam com trabalhos de nomes mais recentes, como Benedito Ferreira, Hilda de Paulo, Candy Mel e sua Banda Uó. O encontro entre essas produções revela permanências, rupturas e novas formas de ocupação estética e política dentro da cena LGBTQIAPN+ goiana.