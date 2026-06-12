A Copa do Mundo 2026 começou e nosso momento de torcer pela seleção brasileira começa oficialmente neste sábado (13), na estreia contra o Marrocos, a partir das 19 horas. Bares, restaurantes e eventos estão preparados para receber o público na capital com programação especial, shows, DJs, decoração temática, estrutura reforçada e promoções. O POPULAR fez uma seleção variada de opções para nenhum leitor ficar de fora da torcida.\nO Portão 62, no Setor Marista, é um bar com temática esportiva que investiu no verde e amarelo para as transmissões da Copa do Mundo. Além das bandeiras, camisas e grafites dos craques nas paredes, a casa estreou um novo drink, batizado de Neymar, e promove agenda musical especial nos dias dos jogos do Brasil. Já o Mequetrefe é um bar e restaurante recém-inaugurado no Jardim da Luz e já chegou com tudo para os jogos da Copa com o hambúrguer especial Golaço, servido em um pão exclusivo da casa nas cores verde e amarelo.