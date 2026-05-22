Antes mesmo de aprender a montar, Gilvan Espírito Santo já estava cercado pelas Cavalhadas de Pirenópolis. Nasceu em meio à Festa do Divino, ganhou o “Espírito Santo” no sobrenome por influência da mãe e cresceu vendo os homens da família atravessarem as ruas da cidade vestidos como cavaleiros. Duzentos anos depois da primeira encenação no município histórico, é ele quem segue carregando a tradição dentro da arena. “As Cavalhadas estão no meu DNA”, resume.\nNeste domingo (24), começam as apresentações que marcam o bicentenário das Cavalhadas em Pirenópolis. Considerado o ponto alto da Festa do Divino Espírito Santo, o evento segue até terça-feira (26), no Módulo Esportivo, reunindo cavaleiros, mascarados, pastorinhas e moradores envolvidos em uma celebração que atravessa gerações e se consolidou como uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Goiás.