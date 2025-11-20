Em um cenário dominado pelo sertanejo e pelo funk, a dupla Anavitória construiu um percurso singular ao inserir canções de delicadeza pop e vocação para a MPB entre as mais ouvidas do País. Vindas de Araguaína, no Tocantins, onde cresceram, Ana Caetano (goiana de nascimento) e Vitória Falcão transformaram a estética despretensiosa do início em um projeto maduro, amparado por um público fiel e sucessivas turnês com ingressos esgotados. Para celebrar dez anos de carreira, no domingo (23), elas trazem a Goiânia o show da Turnê Esquinas, no Centro de Convenções da PUC.\nNo palco, o repertório reúne as inéditas do disco Esquinas, lançado em dezembro de 2024, e sucessos que se tornaram assinatura do duo, como Trevo (Tu), Fica e Singular. A turnê propõe revisitar a própria trajetória sem perder o frescor criativo que orienta o novo trabalho. Aos 31 e 30 anos, respectivamente, Ana e Vitória apresentam no álbum um olhar menos ingênuo para os afetos, explorando nuances mais profundas e assumindo a passagem do tempo como parte constitutiva do projeto artístico.