Entre exposições que movimentam a programação, acervos que pedem atenção redobrada e espaços que ainda buscam seu público, os centros culturais, galerias e museus públicos de arte de Goiás vivem momentos distintos. Em um giro por onze instituições da capital e do interior, o POPULAR encontrou equipamentos com agendas consolidadas, outros em processo de afirmação e alguns que ainda enfrentam dificuldades para transformar estrutura, coleção e programação em presença efetiva na vida cultural.\nOs problemas também mudam de escala. Falta de equipe especializada, conservação, estrutura física, divulgação e formação de público aparecem em diferentes instituições. Há equipamentos que recebem milhares de visitantes, enquanto outros ainda lutam para serem conhecidos. Em comum, permanece a necessidade de fazer os museus funcionarem para além das exposições pontuais.