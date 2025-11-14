A gente piscou e pronto: luzes de Natal iluminam shoppings centers, fachadas das casas e sacadas de apartamentos. Na decoração e no design de interiores, a tendência para 2025 é se jogar na criatividade e criar contrastes entre o minimalismo e o maximalismo, mas em retorno nostálgico ao clássico, como as cores vermelho e verde, além dos enfeites oversized que dão volume e simetria às árvores.\nSe no ano passado o que reinava eram as bolas douradas e as luzinhas em estilo ‘fios de fada’, neste ano as fitas grandes e os laços dramáticos decoram as árvores de Natal. Os temas nostálgicos e a mistura entre o moderno e o tradicional, em uma volta ao passado, também tomam conta dos enfeites, caso dos universos dos ursos e dos doces natalinos, como as bengalinhas.\n“Realmente houve uma antecipação na decoração de Natal. Já em outubro as pessoas começaram a montar suas casas sem medo de ousar”, explica a decoradora e empresária Vanessa Santos, da Tupinambás, loja especializada em design natalino e locação de árvores. “No mês passado, houve um crescimento de 30% na busca por decorações em relação ao ano passado”, completa.