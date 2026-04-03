Se tem algo que Goiânia sabe fazer bem é transformar o hambúrguer em experiência gastronômica. Entre receitas criativas, ingredientes regionais e combinações inesperadas, a quinta edição do Festival Burger Time chega para provar que o sanduíche mais amado do mundo ganhou sotaque goiano. O evento acontece de 10 a 26 de abril, reunindo 42 estabelecimentos participantes, entre hamburguerias e pit dogs de Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nConsolidado no calendário gastronômico goiano, o festival conta neste ano com 37 hamburguerias e cinco pit dogs, que criaram receitas exclusivas especialmente para a competição. O público poderá provar os sanduíches e votar em seus favoritos por meio do site oficial do evento, definindo diretamente os vencedores da edição.\nUma das novidades de 2026 é a premiação em dinheiro, que pode chegar a R$ 16 mil para os primeiros colocados em cada categoria. Também sobem ao pódio os estabelecimentos que ficarem em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, com valores que variam entre R$ 10,8 mil e R$ 2,7 mil.