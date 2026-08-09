Nem toda herança passada de pai para filho cabe em palavras. Algumas se constroem no exemplo: numa corrida, num treino de boxe ou na persistência diante de um desafio em modalidades que misturam exercícios funcionais de força. Antes apenas sinônimo de saúde e lazer, o esporte passou a ocupar espaço maior dentro de muitas famílias goianas. É ali que pais e filhos que escolheram treinar juntos aprendem a conviver, dividem vitórias e derrotas e revelam qualidades que dificilmente apareceriam no cotidiano de casa. Neste Dia dos Pais, O POPULAR conta três histórias de pais e filhos que encontraram na atividade física uma forma também de fortalecer seus vínculos.\nPrograma de família\nNa família do fotógrafo e empresário Hélio Leonardo da Silva Júnior, o esporte deixou de ser atividade individual para virar programa de família. Depois de começar no Cross Kids, Rafael, de 10 anos, e Eduardo, de 9, passaram a treinar ao lado dos pais nas turmas de adultos e a disputar desafios de Hyrox, modalidade que mistura corrida e exercícios funcionais de força. Foi nesse período que Hélio percebeu diferenças que a rotina de casa não mostrava. Rafael prefere as provas de movimento e resistência, Eduardo os exercícios técnicos dentro do box. “O esporte nos ensina que não existe um único caminho para a excelência”, diz o pai, que acompanha atento e ao lado da esposa cada etapa das competições dos filhos. Para Rafael, as provas são “uma aventura em família”, sobretudo porque o pai corre ao seu lado e o incentiva quando o cansaço bate. Eduardo guarda outro momento na memória: os abraços depois dos treinos e a família reunida ao final de cada prova. “Ser pai é o maior privilégio da minha vida. Em um período em que muitas crianças passam horas diante das telas, poder compartilhar treinos e incentivar hábitos saudáveis não tem preço”, explica Hélio. Para ele, cada linha de chegada representa a chance de construir memórias que os filhos levarão para a vida inteira.