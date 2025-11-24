Acontece nesta terça-feira (25), às 20 horas, no Auditório Mauro Borges, localizado no Palácio Pedro Ludovico, a cerimônia de entrega do Prêmio Jaburu 2025, a mais alta honraria da cultura goiana.\nConcedida pelo Conselho Estadual de Cultura, a comenda será entregue ao escritor, pesquisador e professor universitário Ademir Luiz, cuja atuação se destaca pela produção literária, pesquisa acadêmica, formação de novos autores e participação ativa na gestão e articulação cultural em Goiás.\nConfira dicas especiais de como se portar nas confraternizações de fim de ano\nMorador de Goiás ganha segundo fusca de colecionador em sorteio\nÔnibus da Marília Mendonça ganha brinquedoteca após ser comprado por dupla de forró; vídeo\nTambém serão concedidas as Medalhas de Mérito Cultural e os Diplomas de Destaque Cultural do Ano, que homenageiam trajetórias consolidadas e ações culturais de forte impacto no último ano, respectivamente.