O último bloco de episódios de Vermelho Sangue, série original de terror e fantasia do Globoplay, traz fortes emoções e grandes reviravoltas. Já está disponível no catálogo do streaming os últimos episódios da série, em que o público poderá acompanhar as transformações na trajetória de Luna (Letícia Vieira) e Flora (Alanis Guilen). Com temperamentos e motivações diferentes, as jovens seguirão caminhos distintos. Para Michel (Pedro Alves), essa será uma ótima oportunidade de se aproximar da lobimoça e ganhar cada vez mais espaço na vida de Luna. No entanto, Michel e Celina (Laura Dutra), disfarçados de jovens estudantes, serão surpreendidos por Flora. Para fechar a primeira temporada, um novo personagem entra na trama, trazendo mudanças na rotina familiar de Luna e de sua mãe Carol (Heloísa Jorge). Para a atriz Letícia Vieira, os personagens Michel e Flora têm representações diferentes e complementares. “O Michel é a paixão de Luna; ela encontra nele alguém mágico, o que era solitário para ela. Já a Flora, considero que é o lado ‘louco’ de Luna, cheia de vida, colorida, que acredita em seres místicos e rituais. Os dois a preenchem de alguma forma”, avalia. Pedro Alves completa: “O Michel não se apaixonava verdadeiramente por alguém há muito tempo, mas ao se aproximar da Luna ele finalmente volta a sentir esse amor genuíno, o que colocará algumas alianças à prova”. Alanis Guillen adianta que a sua personagem passará por uma virada crucial. “Quando Luna chega à cidade, Flora se apaixona e vive um breve, mas intenso, amor cheio de descobertas. No entanto, os caminhos se separam. Minha personagem finalmente terá a oportunidade de viver seus sonhos e desejos, levando-a para um novo caminho”, argumenta.Vermelho Sangue é uma série original Globoplay e a primeira temporada conta com dez episódios. Criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa, produção de Erika da Matta e Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim, a trama também tem no elenco nomes como: Rodrigo Lombardi, Ana Clara, Bete Mendes, Fafá Renó, Flávio Souza e Rogeann Bibiano. Neste mês de outubro, a temporada do medo está aberta no Globoplay. Além de Vermelho Sangue, o streaming oferece outras opções de séries e filmes para os fãs de terror. Evil – Contatos Sobrenaturais, Origem, Fallen: Luz e Sombra, Bates Motel, A Freira, It: Capítulo Dois e a saga Jogos Mortais são alguns dos títulos que já integram o catálogo. A partir do dia 23, Reencarne também estará disponível, com o primeiro capítulo aberto inclusive para não assinantes.