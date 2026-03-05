Marciele passou mal na festa da Líder Samira no BBB 26 (Globo) e precisou de atendimento médico.\nA cunhã extrapolou na bebida e passou mal. Ela caiu e foi amparada por alguns participantes.\nJordana, Gabriela e Breno carregaram a sister e deram banho nela. Eles levaram-na para o quarto e, depois, a produção a chamou para realizar o atendimento médico.\nAna Paula e Babu Santana batem boca após Sincerão\nBabu diz que assinou contrato 'impedindo' encontro com Prior, do BBB 20\nBreno e Juliano voltam para a casa durante a festa do líder no BBB 26\nEnquanto estava fora, os brothers falaram da situação de Marciele. "Quando o nosso emocional não está bem, o corpo responde dessa maneira. É uma crise. Dor é dor, independe do motivo que seja. Ela estava sufocada, estava tendo uma crise de ansiedade severa", indicou Gabriela.