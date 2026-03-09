Em 1956, o grupo formado pelo maestro belga Jean Douliez e as amigas Maria Lucy da Veiga Teixeira, Belkiss S. Carneiro de Mendonça, Maria Luiza Póvoa da Cruz, Maria das Dores Ferreira e Dalva Maria Pires Machado Bragança se uniu para criar o Conservatório Goiano de Música que, alguns anos mais tarde, seria incorporado à UFG como Escola de Música. Nesta terça-feira (10), uma programação especial abre oficialmente as comemorações dos 70 anos da escola com a presença de uma das suas fundadoras: Maria Lucy, a Dona Fifia, de 99 anos, homenageada do evento.\nA partir das 15 horas, o Teatro Belkiss Spencière Carneiro de Mendonça recebe a agenda comemorativa, com apresentação de um miniconcerto da Orquestra Sinfônica da UFG, sob regência do maestro Alexandre Gonçalves, e participação do Coro Sinfônico, sob a direção do professor Adriano Pinheiro. “Eu vou fazer uma palestra sobre o período entre a criação do Conservatório de Música, em 1956, e a criação da Universidade, em 1960”, conta Dona Fifia, a única entre os fundadores que está viva.