Entre o rito da lembrança e o gesto de escrever como forma de permanência, a poesia de Jheferson Rosa encontra em Kuarup e Outros Textos um território de elaboração íntima. O livro será lançado nesta sexta-feira (23), na Livraria Tekoá, localizada no Coletivo Centopeia, no Setor Sul, reunindo poemas escritos ao longo de diferentes momentos da trajetória do poeta goiano.A obra articula memória, imaginação e experiência pessoal em uma escrita de forte dicção confessional e rigor poético. “É um livro que abrange produções de, ao menos, oito anos da minha trajetória”, afirma Jheferson Rosa, ao definir o volume como um recorte amplo, mas cuidadosamente costurado de sua experiência literária.Os poemas funcionam como fragmentos de uma existência sensível, atentos aos gestos mínimos da vida cotidiana e à tentativa de nomear as coisas do mundo. Ao longo do livro, surgem temas recorrentes na obra do autor, como as relações intrafamiliares, o amor conjugal, as casas em que viveu, as viagens e o enfrentamento da morte. “Dialogo com meus mortos e busco encontrar, através do pacto autobiográfico, sinais de vida, para ressurgir no meio do processo”, explica o poeta.A primeira parte da obra, que dá nome ao volume, foi escrita no último ano e revisada durante uma viagem recente ao Chile. Trata-se de um manuscrito que busca criar uma mitologia própria para lidar com processos de luto vividos pelo autor. “Kuarup é um livro escrito para explicar e atravessar esses processos”, diz Jheferson, apontando o núcleo emocional que sustenta os poemas.O título faz referência à celebração realizada pelos povos indígenas do Alto Xingu, dedicada a homenagear aqueles que se foram e concluir suas passagens. A escolha carrega um sentido simbólico central para o livro. “O nome referencia essa celebração que serve ao propósito de homenagear os mortos e concluir suas travessias”, afirma o autor, aproximando a escrita poética de um gesto ritual de despedida e continuidade.Além do núcleo central, Kuarup e Outros Textos reúne produções diversas, revistas especialmente para esta edição. O volume inclui textos avulsos, um ensaio desenvolvido a partir de uma oficina de escrita sobre obsessão e o “nome” das coisas, além de uma seleção de zines esparsos. “O restante do livro engloba produções diversas, mas sempre buscando manter uma coerência estética entre os trabalhos”, observa Jheferson.Ao reunir textos escritos em momentos distintos o livro se dialoga como uma obra literária de passagem e permanência: um conjunto que transforma a experiência individual em matéria poética sem apelo retórico, sustentado pela escuta, pela memória e pela precisão da linguagem. Kuarup e Outros Textos está sendo lançado pela editora Lola Frita, com ilustração da capa criada pela artista visual Bruna Cruz. O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). TrajetóriaPoeta, professor e designer, Jheferson Rosa desenvolve há cerca de oito anos uma produção artística marcada por práticas independentes, que envolvem publicações, apresentações e performances. Integrou os coletivos Fiasco, dedicado à publicação independente e à circulação literária de mão em mão, e Goiânia Clandestina, voltado a performances e festivais literários. Está à frente do selo lolafrita, voltado à formação literária e à publicação independente, foi aluno do CLIPE 2024, da Casa das Rosas, e é autor dos livros Avião de Papel (2021), Dança Comigo Enquanto eles Dormem (2021), Trote (2024) e Kuarup e Outros Textos (2026).ServiçoEvento: Lançamento do livro Kuarup e Outros Textos — Jheferson RosaData: sexta-feira (23), a partir das 19hLocal: Livraria Tekoá, Coletivo Centopeia / Avenida Cora Coralina, nº 140, Setor Sul Entrada gratuita