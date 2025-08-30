Escritor Luis Fernando Verissimo. (Divulgação/Unesp)\nO escritor Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado (30) em Porto Alegre (RS). Ele tinha 88 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento há quase um mês, com princípio de pneumonia. A informação foi divulgada pelo g1.\nVerissimo enfrentava problemas de saúde nos últimos anos. Em 2016, precisou colocar um marca-passo devido a complicações cardíacas e também foi diagnosticado com Parkinson. Em 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que, de acordo com a família, deixou sequelas motoras e de comunicação.\nO escritor deixa a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.\nVida e carreira\nLuis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, e dizia ter herdado do pai, o escritor Erico Verissimo, a informalidade que marcou sua escrita. Passou parte da infância nos Estados Unidos, onde o pai lecionava literatura brasileira em universidades como Berkeley e Oakland.