Quando a jornalista e biógrafa Adriana Negreiros começou a pesquisar sobre a vida de Dercy Gonçalves, ela tinha uma imagem de uma das artistas mais longevas da história brasileira. Uma imagem que se transformou. Em mais de 70 anos de carreira, criou-se em torno da atriz e comediante a aura de transgressão, liberdade e despudor. Tudo isso era verdade, mas as facetas que a autora revela no livro Dercy Gonçalves: A Diva Debochada, biografia que acaba de ser lançada, vão muito além do que o público via. Ali há uma mulher corajosa e agredida, que sofreu violências na juventude e na velhice, que estudou pouco, mas tinha uma capacidade única para improvisar e que encontrou no humor uma forma de lidar com as tragédias e decepções pessoais.\nEm entrevista exclusiva ao POPULAR, Adriana comenta o impacto que o machismo exerceu sobre a vida de Dercy, relata a luta contra os estereótipos que sempre a cercaram, atesta que ela não falava palavrão em casa e enumera seus múltiplos talentos sobre um palco, onde foi pioneira, inovadora e genial.