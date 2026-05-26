A escritora goiana Cristiane Lisita lança o livro O Segredo do Planisfério de Cantino durante a 96ª Feira do Livro de Lisboa, que começa nesta quarta-feira (27) na capital portuguesa. Publicada pela editora Cordel D’ Prata, a obra mistura suspense, história e ficção especulativa ao investigar os mistérios do famoso mapa renascentista de 1502 citado no título.\nO romance histórico e de aventura é inspirado em fatos reais, acompanhando os investigadores Alexia e Lopez superando desafios, limitações e medos. A jornada vertiginosa dos protagonistas começa na Biblioteca Estense de Módena, na Itália, e atinge o seu clímax nas paisagens vulcânicas da Ilha de São Miguel, nos Açores.\nSegundo a autora, o livro convida o leitor a questionar as versões oficiais da história. “A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo”, conta Cristiane Lisita, citando Napoleão. “Este livro convida o leitor a questionar esse acordo, usando a intuição e a ciência como bússolas para navegar em mares proibidos”, destaca.