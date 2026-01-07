Escritora, editora, livreira e jornalista, Lari Mundim passa a integrar o time de colunistas do POPULAR. A autora inaugura uma nova etapa de uma trajetória marcada pela multiplicidade de linguagens e atuação contínua na cena cultural goiana. Formada em Jornalismo e pós-graduada em Arte Contemporânea pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Lari assume o posto de cronista no lugar de Ricardo Mituti, que precisou se afastar da função por conta de desafios profissionais.\nA relação com o leitor atravessa toda a sua trajetória. Antes da literatura, veio o jornalismo diário; depois, a experiência do blog literário Nega Lilu, projeto artístico que a lançou como escritora publicada e que daria origem à editora Negalilu, fundada em 2013. Hoje, o projeto reúne mais de 60 títulos em seu catálogo, entre poesia, prosa ficcional e não ficcional, fotolivros e narrativas visuais. “Minha relação com leitoras e leitores começou no jornalismo diário, mas sem a possibilidade de interações que a virtualidade nos permite agora”, recorda-se.