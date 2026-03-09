Uma literatura que denuncia, acolhe e dá voz às histórias de muitas mulheres que ainda vivem no silêncio. Essa é a proposta do livro Amores Imperfeitos e Cafés Amargos, da escritora e publicitária Telma Maia, que será lançado nesta quarta-feira (11), às 19 horas, no Coletivo Aruá, no Centro. A obra, lançado com apoio da Lei Rouanet, aborda diferentes formas de violência contra a mulher — física, psicológica, moral e emocional — e explora as nuances dessas relações, suas rupturas e os caminhos possíveis de libertação.\nO lançamento, com entrada gratuita, contará com leitura de trechos do livro, bate-papo com a autora e uma roda de conversa que amplia o debate proposto pela publicação. Participam do encontro a empresária Helenir Queiroz e a fisioterapeuta e ex-vereadora Cristina Lopes, que vão compartilhar relatos e reflexões a partir de suas trajetórias pessoais e profissionais. A proposta é realizar um momento de diálogo e reflexão sobre uma das pautas sociais mais urgentes da atualidade.