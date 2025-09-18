Se há uma palavra curiosa em Língua Portuguesa é escrúpulo. O termo vem do latim: scrupŭlum ou scripŭlum, que designava uma pequena pedra.\nPois é: antes de povoar os nossos dilemas morais, escrúpulo era literalmente uma pedrinha incômoda.\nCom o tempo, é claro, passou a ter significados que vão muito além disso: pode indicar o estado de hesitação da consciência — aquela dúvida ou inquietação espiritual que nos impede de tomar decisões precipitadas. Também aparece como sinônimo de atitude cuidadosa, cheia de zelo e de meticulosidade.\nDe nada? De nada, não. Por nada.\nRubrica. Como se pronuncia essa palavra?\nAtravés, não. Assim, você vai destruir o documento\nDe pedra, escrúpulo virou traço essencial da consciência moral: representa o caráter integro, aquela voz interior que zela pelo nosso agir correto.