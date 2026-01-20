Governo de Goiás disponibiliza espaços para projetos culturais mediante pagamento de diária, mas oferece isenções para propostas com contrapartida social ou fortalecimento da cultura local (Divulgação/Secult Goiás)\nVocê sabia que os principais espaços culturais de Goiânia, como por exemplo o Teatro Goiânia e os Centros Culturais administrados pelo Governo de Goiás, podem ser reservados por qualquer produtor, coletivo ou artista? Diante disso, O POPULAR explica como os interessados devem proceder para reservar esses locais.\nA Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) abriu no final de dezembro de 2025 a agenda de pautas para atividades ao longo de 2026, e as solicitações podem ser feitas durante todo o ano, conforme a disponibilidade de cada um dos espaços.\nComo reservar?\nOs artistas e produtores, ou qualquer cidadão com um projeto cultural, devem enviar um e-mail à Secult Goiás (reservas.cultura@goias.gov.br), incluindo os seguintes documentos: ofício solicitando o espaço devidamente datado e assinado; rider técnico; release; portfólio do(s) artista(s) e plano de trabalho do evento.