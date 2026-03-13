Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil vive um clima de Copa do Mundo cinematográfica. Neste domingo (15), acontece o Oscar 2026 com transmissão da TV Globo a partir das 21 horas, com torcida em peso pelo filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias, incluindo Melhor Ator, para Wagner Moura. Além disso, tem mais brasileiro na disputa: o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre como Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, de Clint Bentley. A expectativa de o País levar mais uma estatueta é grande, mas a disputa é acirrada, segundo especialistas ouvidos pelo POPULAR.\nO Agente Secreto (2025) está indicado a Melhor Filme e tem Valor Sentimental (2025) como principal concorrente. O filme disputa, ainda, Direção de Elenco, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional, mesma categoria que deu o prêmio a Ainda Estou Aqui (2024) no ano passado. Para deleite dos brasileiros, Wagner Moura foi anunciado como um dos apresentadores da cerimônia, figurando ao lado de nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Rose Byrne e Pedro Pascal. Com as recentes polêmicas envolvendo Timothée Chalamet (Marty Supreme), o maior concorrente do ator brasileiro deve ser Michael B. Jordan (Pecadores).