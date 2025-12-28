Durante as confraternizações de dezembro, a mesa farta costuma vir acompanhada de longos brindes. E, com eles, o aumento previsível de ressacas que se espalham pelos primeiros dias do ano. A ideia de “preparar” o corpo para enfrentar o excesso de álcool ganha força nessa época, mas as evidências indicam que a história não é tão simples. O fígado, o sono e o metabolismo trabalham no limite quando o consumo sobe e a conta quase sempre chega no dia seguinte.\nO hepatologista Rafael Oliveira Ximenes, do Einstein Goiânia, explica que o problema começa ainda na metabolização do álcool. “O álcool é metabolizado no fígado gerando a produção de acetaldeído, que gera náuseas, mal-estar e cefaleia, e que posteriormente é convertido em acetato”, afirma. Ele destaca que todo esse processo altera o metabolismo hepático, reduz a produção de glicose e pode desencadear cansaço, tremores e até hipoglicemia. Além disso, o álcool inibe o hormônio antidiurético, aumentando a perda de água e favorecendo a desidratação.