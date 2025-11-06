Ciência e poesia se encontram no espetáculo A Menina e o Céu de Memórias, que tem sessão gratuita neste domingo (9), às 10 horas, na Rua do Lazer, no Centro. Realizada pela Du Caixote Cia. de Teatro e com direção dramatúrgica e artística de Vanderlei Roncato, a oitava produção da companhia tem classificação livre e contará com intérprete de Libras e audiodescrição. O elenco é formado pelos atores Alírio Gomes, Bárbara Brinquedo, Francis Silva e Lary Camilo.\nParte do projeto Entre-Linhas, aprovado pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes), a peça acompanha a menina Pipa e o robô com programação incompleta Hélio, em uma jornada entre a perda e a esperança. Resultado de mais de 5 meses de trabalho dos artistas, a produção une teatro e poesia cheios de sonoridade em uma narrativa que é voltada ao público infantojuvenil, mas também capaz de emocionar também os adultos.