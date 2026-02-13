Os pequenos foliões já têm destino certo neste final de semana em Goiânia. O Shopping Bougainville preparou um fim de semana especial de carnaval voltado para o público infantil. No sábado (14), das 15h às 18h, acontece o Folia Kids, com entrada gratuita. A programação inclui baile, concurso de fantasias, além de apresentações da Banda Lupa Kids e do grupo Os Super Animados.\nNo domingo (15), às 16h, a diversão continua com o espetáculo teatral Carnaval Encantado de Pierrot e Colombina, que promete levar ao palco personagens clássicos da folia em uma montagem lúdica e interativa. A peça mistura música, cores e brincadeiras lúdicas para envolver as crianças em uma narrativa leve e divertida, inspirada no universo tradicional do carnaval.\nDurante os dois dias, o shopping ainda promove oficinas de acessórios carnavalescos, oferecendo às crianças a oportunidade de criar seus próprios adereços para entrar no clima da festa. Com materiais coloridos e orientação de monitores, os participantes poderão confeccionar máscaras, tiaras e outros itens típicos da folia. A atividade tem participação mediante inscrição no valor de R$ 25 e busca estimular a criatividade e a interação entre os pequenos.