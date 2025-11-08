Os maiores clássicos italianos serão apresentados neste domingo (9), às 20 horas, no espetáculo Bravo Tenores In Concert, no Teatro Rio Vermelho. No palco, os tenores Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior, acompanhados de uma orquestra com a regência do maestro Renato Misiuk.\nRenato trabalhou como músico na turnê de Os Três Tenores, no início dos anos 2000, e, desde então, sonhava em montar a versão brasileira do espetáculo. Criado em 2015, o espetáculo fez sua estreia no Espaço das Américas em SP para um público de 8 mil pessoas dividido em duas sessões. O repertório mescla óperas clássicas com trilhas sonoras de musicais da Disney.\nServiço:\nEspetáculo: Bravo Tenores in Concert apresenta espetáculo com canções italianas\nData: Domingo, dia 9 de novembro\nHorário: 20h\nLocal: Teatro Rio Vermelho - (Rua 4, 1400, Centro)