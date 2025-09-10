O espetáculo Chapeuzinho Esfarrapado, inspirado em Tatterhood, conto homônimo do folclore escandinavo, será apresentado nesta sexta-feira (12), às 14 horas, e no sábado (13), às 16 horas, no Teatro Goiânia Ouro. Com entrada gratuita, a peça propõe uma experiência poética que une reflexão e encantamento, destacando a importância da igualdade de gênero e das relações respeitosas desde a infância. A direção é de Camila de Sant’Anna e Lídia Olinto.Em cena, os atores Sílvia Paes e Mattoso Ribeiro dão vida a personagens cativantes, conduzindo o público por uma narrativa mágica e reflexiva. O texto é assinado pela premiada dramaturga carioca Márcia Zanelatto, autora de mais de uma dezena de trabalhos reconhecidos nacionalmente, como o musical Deixa Clarear, sobre a trajetória de Clara Nunes. A montagem é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.Segundo a diretora Camila de Sant’Anna, a protagonista conquista o público pela forma criativa com que enfrenta o vilão, elaborando receitas fantásticas de amor próprio e sabedoria em sua cozinha mágica. Depois de Goiânia, o espetáculo segue em circulação: passa pelo Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, nos dias 19 e 20 de setembro, e encerra a temporada no Theatro Sebastião Pompeu de Pina, em Pirenópolis, nos dias 26 e 27.Em Chapeuzinho Esfarrapado, a personagem Conceição revive uma mesma cena cinco vezes, cada uma apresentada de maneira distinta. A cozinha, espaço simbólico de transformação física e espiritual, torna-se palco de sua reinvenção: ali, as receitas criadas funcionam como instrumentos de autoproteção contra o vilão Trácado. A repetição, nesse jogo narrativo, se converte em metáfora das opressões que atravessam o cotidiano, mas também da possibilidade de ressignificar experiências e encontrar novas formas de resistência.A encenação aposta em elementos visuais e sonoros que ampliam o caráter poético da história. A iluminação, os recursos cênicos e a musicalidade ajudam a criar atmosferas diversas a cada repetição da cena, reforçando a ideia de transformação constante. Esse cuidado estético permite que a peça dialogue de maneira lúdica com as crianças, ao mesmo tempo em que provoca reflexões mais profundas nos adultos.Inspirada no conceito de que nunca entramos no mesmo rio duas vezes, já que tanto nós quanto o rio estamos em constante mudança, a peça mostra como Conceição se transforma ao longo da história. Essa jornada ressalta a importância de se proteger das opressões que se repetem diariamente, ao mesmo tempo em que celebra a força da autotransformação.“Esperamos com esse jogo cênico inspirar crianças e adultos a elaborarem seus processos de autoproteção e de amor próprio e, da mesma forma, estimular o diálogo sobre como cultivar relações saudáveis entre meninos e meninas, com respeito ao espaço e à expressão de cada um”, destaca a dramaturga Márcia Zanelatto. “A alegria que sinto ao dirigir esse espetáculo é a de colaborar com a constituição de um imaginário coletivo feminista desde a infância”, complementa. ServiçoEspetáculo: Chapeuzinho EsfarrapadoData: Sexta-feira (12), às 14h, e no sábado (13), às 16hLocal: Teatro Goiânia Ouro /R. 3, 1016, CentroDuração: 50 minutosClassificação indicativa: LivrePeça: com audiodescrição e intérprete de LibrasMais informações: @chapeuzinho.esfarrapadoEntrada gratuita