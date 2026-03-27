Uma viagem pelo espaço, personagens excêntricos e uma história que dialoga com o futuro do planeta. Esses são alguns dos elementos do espetáculo Dangerosíssima Viagem, da Cia Corpo na Contramão, que será apresentado neste sábado (28), às 18 horas, no espaço Esparta Arte e Cultura, no Jardim Atlântico. A entrada é gratuita e, ao final da sessão, o público poderá participar de um bate-papo com os artistas sobre o processo de criação da montagem.\nA história começa em um planeta distante, onde a destruição ambiental provocada por seus próprios habitantes torna o lugar inabitável. Diante do colapso, os moradores precisam abandonar o lar e partem pelo espaço em busca de um novo planeta habitável, embarcando em uma jornada repleta de desafios e descobertas.\nSegundo a diretora Lua Barreto, a peça aposta em uma linguagem cênica lúdica para envolver o público. Os personagens, descritos como “um tanto quanto esquisitos”, falam uma língua inventada e se comunicam também por gestos. As falas são sinalizadas em Libras, e o espetáculo ainda utiliza projeções audiovisuais, além de cenário e figurinos criados com materiais reutilizados.