Nas últimas três décadas, Goiânia recebeu praticamente todo o repertório da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, de Brasília, e se tornou uma espécie de laboratório cômico. “É uma cidade que a gente ama, que conhecemos bem. Cada vez que chegamos aqui, chegamos felizes”, explicou em entrevista ao POPULAR Adriana Nunes, atriz e diretora, única mulher do grupo. A trupe está de volta com quatro sessões do espetáculo Dingou Béus, que serão apresentadas neste sábado (29) e domingo (30), no Teatro Goiânia.\nA montagem, que já virou tradição natalina para parte do público goiano, chega renovada após uma temporada marcada por gravações, homenagens e revisões internas da trupe que comemorou neste ano 30 anos de palcos. Criado em 2001, Dingou Béus sobrevive ao teste do tempo porque sempre se atualiza. A espinha dorsal permanece, a mistura entre passagens bíblicas e o imaginário pop do Natal, mas as camadas mudam conforme o mundo muda.